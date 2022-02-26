Элиста, 26 февраля 2022, 09:16 — REGNUM Мерген Дошкатаев назначен заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.
«Назначить Дошкатаева Мергена Анатольевича заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия», — сказано в документе.
С чиновником будет заключён срочный служебный контракт.
Известно, что ранее Дошкатаев возглавлял управление по земельным и имущественным отношениям администрации Элисты. Исполнять обязанности начальника управления доверено Алексею Цохореву.