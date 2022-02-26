Канберра, 26 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Список санкционных мер против части сотрудников правительства Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины и специальной военной операции России по защите Донбасса разрабатывают власти Австралии. Об этом 26 февраля сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По словам Пейн, которые приводит ТАСС, после того, как власти Австралии ввели второй пакет санкций против России, они начали разработку «санкций в отношении ключевых фигур в белорусском правительстве, которые способствовали вторжению войск РФ в Украину».

«Военное вторжение является грубым нарушением международного права. Это нарушение устава ООН и самое вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности, которое Европа видела за последние десятилетия», — сказала она.

Также глава МИД Австралии заявила, что власти Белоруссии также несут ответственность за ситуацию на Украине, так как они поддержали специальную военную операцию России и оказали помощь «в организации вторжения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что увеличивается количество людей, приходящих со стороны Украины.