Кемерово, , 09:13 — REGNUM В Кемеровской области победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года — 2022» стал одиннадцатиклассник школы №14 города Кемерово Платон Забавин. Об этом сообщили в областной администрации.

Преподаватель и ученики Пресс-служба Минпросвещения России

Отмечается, что за свои заслуги ученик награждён медалью «Надежда Кузбасса».

Всего на конкурс поступило 29 заявок из 29 территорий региона и одна заявка от губернаторского учреждения. Участники проходили заочный и очный этапы. В финал вышли 15 участников.