Кемерово, 26 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года — 2022» стал одиннадцатиклассник школы №14 города Кемерово Платон Забавин. Об этом сообщили в областной администрации.

Пресс-служба Минпросвещения России Преподаватель и ученики

Отмечается, что за свои заслуги ученик награждён медалью «Надежда Кузбасса».

Всего на конкурс поступило 29 заявок из 29 территорий региона и одна заявка от губернаторского учреждения. Участники проходили заочный и очный этапы. В финал вышли 15 участников.