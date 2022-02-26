Москва, , 09:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в марте 2022 года.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прежде всего, индексируются на 8,6% пенсии военным пенсионерам. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 млн человек.

Кроме того, вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты.

«Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы также обратил внимание на закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. В частности, согласно документу, те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте вступают в силу нормы о домах блокированной застройки и малоэтажных жилых комплексах.

Также вступает в силу закон, согласно которому банки будут оценивать операции клиентов на «сомнительность» и относить их к группе риска как подозрительные операции. Чем выше риск, тем больше ограничений.

Кроме того, с 1 марта работодатели будут обязаны не просто квотировать рабочие места для граждан с инвалидностью, а трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.