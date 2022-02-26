Белгород, 26 февраля 2022, 09:09 — REGNUM В Белгородской области увеличивается количество людей, приходящих со стороны Украины. Об этом 26 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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«Начинает увеличиваться количество людей, которые приходят со стороны Украины», — написал он в Instagram.
Глава Вейделевского района доложил, что на территорию региона за двое суток пришли 55 человек. В основном это родственники тех, кто живет в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области отменяют занятия в школах на границе с Украиной.
«Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков.