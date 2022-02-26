Кемерово, 26 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Из Кемеровской области выехали грузовики с 40 тоннами гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Mil.ru Гуманитарная помощь

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«Собрать груз помогли жители Кузбасса, общественные и коммерческие предприятия региона», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что гуманитарная помощь направлена в город Батайск Ростовской области, где находятся пункты размещения жителей ДНР и ЛНР. В грузовиках крупы, макаронные и мучные изделия, консервы, подсолнечное масло, сахар, вода, чай и кофе, средства гигиены и одежда, а также 20 кроватей с матрацами.