Донецк, , 09:06 — REGNUM ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявил Максим Дроздов — офицер запаса управления народной милиции ДНР.

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«Это старая тактика … тактика выжженной земли, желание сделать жизнь людей невозможной. Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы бежали, просто убегали из квартир… Это у них было всегда. Посмотрите их удары. Я, даже будучи в Коминтерново на боевой, фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилеты в церкви, … прилеты в школу, это при том, что боевая позиция впереди, — сказал он РИА Новости. — По нам не стреляют, нам стреляют за спину… Тактика выжженной земли».

Он добавил, что Запад 8 лет накачивал Украину оружием, у ВСУ за это время изменились и тактика, и вооружение.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, еще в 2014 г. объявивших о независимости от Киева.

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных действий» — власти Донбасса обратились с просьбой о помощи.