Мурманск, , 09:04 — REGNUM В Мурманской области 25 февраля начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

ЗРК ПВО Северного флота Mil.ru

пресс-служба СФ «Для отработки поставленных задач морские пехотинцы и мотострелки совершат марши на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в заданные районы».

В ходе учений, которые продлятся несколько дней, будут проверены мобильность подразделений береговых войск и их готовность «решать поставленные задачи по внезапным вводным».

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