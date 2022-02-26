Мурманск, 26 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Мурманской области 25 февраля начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба СФ «Для отработки поставленных задач морские пехотинцы и мотострелки совершат марши на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в заданные районы».

В ходе учений, которые продлятся несколько дней, будут проверены мобильность подразделений береговых войск и их готовность «решать поставленные задачи по внезапным вводным».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что учения НАТО Cold Response («Холодный ответ»), которые должны состоятся в марте или апреле 2022 года, пройдут по плану.