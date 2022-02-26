Донецк, , 09:02 — REGNUM Утром в субботу, 26 февраля, силами противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республик (ДНР) было перехвачено две ракеты тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У» украинских боевиков. Об этом 25 февраля говорится в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Рано утром (26 февраля — ред.) силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате этого были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки и добавляется, что также из-за обломков ракет повреждения получили прилегающие к месту их падения домохозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на поставку товаров и технологий, которые могут быть использованы в нефтяной отрасли России, ввел Евросоюз.