Донецк, , 09:00 — REGNUM При обстреле украинскими силовиками поврежден детский сад в Донецке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«В результате ночных обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано: МДОУ №251 — повреждено остекление и двери», — отмечается в сообщении.

Другие подробности в связи с обстрелом пока не уточняются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.

В телеобращении Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.