Новосибирск, , 09:00 — REGNUM Новая ледовая арена в Новосибирске будет сдана в срок — вне зависимости от того, где будет проводиться Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Об этом во время выездного совещания на стройплощадке сегодня, 26 февраля, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новая ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Если решение будет — проводить чемпионат в Сибири — мы будем готовы. Если нет — переживём. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде — из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идёт по графику», — сказал Травников.

Напомним, что игры МЧМ-2023 должны пройти в Новосибирске и Омске. Первые матчи запланированы на 26 декабря 2022 года.