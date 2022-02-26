Донецк, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР и ЛНР погибли семь мирных жителей, еще 15 — ранены в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

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«За сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчетов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР», — написал он в Telegram-канале.

Ранее ВСУ открыли огонь на Горловском направлении с применением РПГ и крупнокалиберных орудий.

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 03:10 — н.п. Майорск — н.п. Горловка, выпущено 6 гранат из РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы», — отмечается в сообщении представительства ДНР в СЦКК.