Киев, 26 февраля 2022, 08:44 — REGNUM Колонна с вооружением из Польши в качестве помощи поступила на Украину, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
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«Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, поступила к нашим соседям», — передает его слова RT.
Ранее военнослужащие ВСУ открыли огонь на Горловском направлении с применением крупнокалиберных орудий и РПГ.
Только 25 февраля в результате действий ВСУ в Донбассе погибли 4 мирных жителя, заявил постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.