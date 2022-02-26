Париж, , 08:37 — REGNUM Главный приз национальной кинопремии Франции «Сезар» получила картина «Утраченные иллюзии» режиссёра Ксавье Джанноли. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Кинофестиваль Rocco Lucia

Фильм Джанноли по мотивам романа Оноре де Бальзака признан лучшей французской картиной 2021 года. «Утраченные иллюзии» получили ещё шесть статуэток «Сезар», включая приз за лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий и операторскую работу.

Мюзикл «Аннет» режиссёра Леоса Каракса одержал победу в пяти номинациях, включая награду за лучшую режиссуру. Также картина получила награды за лучшую музыку, лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и лучшую звукорежиссуру.

Лучшей актрисой по версии премии «Сезар» признана Валери Лемерсье, исполнившая главную роль в фильм «Алин» по мотивам биографии певицы Селин Дион. Лучшим актёром признана Бенуа Мажимель за работу в картине Эмманюэль Берко «При его жизни».

Премия «Сезар» ежегодно вручается Академией искусств и технологий кинематографа Франции с 1976 года. Кинопремия носит имя французского скульптора Сезара Бальдаччини.