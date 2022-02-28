Москва, , 16:23 — REGNUM В Армении попытаются использовать заключённую недавно российско-азербайджанскую декларацию для очередной пропагандистской атаки на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно же, сейчас оппозиционные, прозападно, проамериканско настроенные издательства и политики будут кричать: «Такая плохая Россия в очередной раз предаёт Армению! Передаёт Азербайджану оружие, садится с азербайджанцами за стол переговоров!» Будет такая небольшая истерика. Но на это обращать внимание не стоит. Поэтому России не нужно оправдываться и объясняться с Николом Пашиняном», сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля в Москве была подписана российско-азербайджанская Декларация о союзническом взаимодействии, в том числе, включающая в себя пункты о военном, военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве.