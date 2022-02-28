Москва, 28 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Армении попытаются использовать заключённую недавно российско-азербайджанскую декларацию для очередной пропагандистской атаки на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Конечно же, сейчас оппозиционные, прозападно, проамериканско настроенные издательства и политики будут кричать: «Такая плохая Россия в очередной раз предаёт Армению! Передаёт Азербайджану оружие, садится с азербайджанцами за стол переговоров!» Будет такая небольшая истерика. Но на это обращать внимание не стоит. Поэтому России не нужно оправдываться и объясняться с Николом Пашиняном», сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля в Москве была подписана российско-азербайджанская Декларация о союзническом взаимодействии, в том числе, включающая в себя пункты о военном, военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве.