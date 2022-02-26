Роли, США, 26 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с «сухим» разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

В составе победителей голы забили Джордан Стаал (30-я минута), финский форвард Теуво Терявяйнен (39-я), швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер (42-я) и Винсент Трочек (42-я).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, а также российские нападающий и защитник «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 27 февраля дома сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз», а «Коламбус» днем позже также у себя сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз».