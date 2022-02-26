Луганск, , 08:22 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 24 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по семи населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Донецкий два мирных жителя погибли и один был ранен, а также были повреждены пять домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Белоруссию следует отключить от международной системы платежей SWIFT, поскольку белорусские власти «причастны» к специальной военной операции России на Украине.