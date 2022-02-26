Москва, , 08:19 — REGNUM Отключение России от глобального интернета вызовет проблемы со связью мирового масштаба, считает Руслан Пермяков — замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия».

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«Глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи — в том числе на западной и восточной границах. Свой трафик через нас проводят другие страны, та же Япония. Выпадение «российского» куска создаст проблемы со связью мирового масштаба», — передает его слов РИА Новости.

Если подобное произойдет, то продлится «очень недолго», а российская инфраструктура при этом пострадать не должна, добавил он.

Ранее NBC сообщал, что спецслужбы США предлагают президенту страны Джо Байдену варианты проведения «атаки против РФ, среди вариантов — нарушить интернет-соединение.