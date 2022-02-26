Рига, , 08:19 — REGNUM Белоруссию следует отключить международной системы платежей SWIFT, поскольку белорусские власти «причастны» к специальной военной операции России на Украине. Об этом 26 февраля написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Ранее глава латвийского минобороны Латвии предложил руководству республики закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отключение России от системы SWIFT нецелесообразно, поскольку санкции против Москвы не должны затрагивать обычных граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ФРГ считает нецелесообразным отключение России от SWIFT