Киев, , 08:13 — REGNUM Киев согласился с предложением президента России Владимира Путина о проведении переговоров по поводу «прекращения огня и о мире». Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского — Сергей Никифоров, слова которого приводит агентство УНИАН.

Сергей Никифоров President.gov.ua

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«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации», — сказал он.

Также Никифоров добавил, что в настоящее время идут консультации сторон о месте и времени таких переговоров и добавил, что чем скорее они будут начаты, тем быстрее, по его мнению, на Украине снова начнется «нормальная жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому Госдепартамент США должен выделить Украине помощь в размере $600 млн.