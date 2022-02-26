Челябинск, 26 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Челябинске власти определились с подрядчиком работ по ремонту фасада здания публичной библиотеки. Об этом пишут СМИ.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

В конкурсе победила фирма «Юнивест-Строй» из Екатеринбурга. Работы они должны выполнить до конца октября.

Стоимость работ оценена в 22,34 млн рублей. Ранее ремонтом занималась другая компания, но контракт с ней был расторгнут.