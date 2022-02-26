Донецк, 26 февраля 2022, 08:12 — REGNUM Утром 26 февраля силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, отмечается в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР.
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Уточняется, что обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозпостройки.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».