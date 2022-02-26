Москва, , 08:09 — REGNUM Межведомственная комиссия признала основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-21» готовыми к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука» NASA

Заседание комиссии прошло 25 февраля в Центре подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина (ЦПК). Комиссия в составе представителей Роскосмоса, ЦПК, Федерального медико-биологического агентства и других организаций признала космонавтов готовыми к выполнению космического полёта и работе на российском сегменте МКС.

В основной состав экипажа корабля «Союз МС-21» вошли Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев. Дублёрами назначены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Пуск корабля «Союз МС-21» будет производиться с космодрома Байконур посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт назначен на 18 марта 2022 года.

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