Москва, 26 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия признала основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-21» готовыми к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Заседание комиссии прошло 25 февраля в Центре подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина (ЦПК). Комиссия в составе представителей Роскосмоса, ЦПК, Федерального медико-биологического агентства и других организаций признала космонавтов готовыми к выполнению космического полёта и работе на российском сегменте МКС.

В основной состав экипажа корабля «Союз МС-21» вошли Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев. Дублёрами назначены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Пуск корабля «Союз МС-21» будет производиться с космодрома Байконур посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт назначен на 18 марта 2022 года.