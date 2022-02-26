Петропавловск-Камчатский, 26 февраля 2022, 08:02 — REGNUM В Тихом океане вблизи побережья Камчатки в ночь на 26 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 54°68 северной широты, 155°66 восточной долготы. Глубина залегания — 17 километров.
Жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. Проведённый спасателями оперативный осмотр социальных объектов и объектов инфраструктуры, включая энергетику и ЖКХ, подтвердил, что они не получили повреждений и продолжают функционировать в обычном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до семи человек.
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