Петропавловск-Камчатский, 26 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Тихом океане вблизи побережья Камчатки в ночь на 26 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 62 километрах южнее села Никольского Алеутского муниципального округа. В отдельных районах районного центра подземные толчки ощущались силой до четырёх баллов».

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 54°68 северной широты, 155°66 восточной долготы. Глубина залегания — 17 километров.

Жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. Проведённый спасателями оперативный осмотр социальных объектов и объектов инфраструктуры, включая энергетику и ЖКХ, подтвердил, что они не получили повреждений и продолжают функционировать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до семи человек.