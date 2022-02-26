Хартум, 26 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Эксперт ООН Адама Дьенг призвал суданские вооруженные силы прекратить вести стрельбу боевыми патронами по демонстрантам в Судане и применять против них слезоточивый газ во время своего визита в Хартум. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Протесты в северо-восточной африканской стране продолжаются с тех пор, как 25 октября главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил военный переворот и захватил власть в Судане, что повлекло международное осуждение и приостановку оказания гуманитарной и финансовой помощи. В результате подавления демонстрация погибло более 80 человек, еще более 2000 получили ранения.

«Стрельба боевыми патронами по мирному населению — это грубейшее нарушение прав человека, — подчеркнул Адама Дьенг, добавив, что он требует провести «справедливое, независимое и профессиональное расследование насилий в отношении протестующих».

Эксперт ООН также выразил обеспокоенность по поводу изнасилований женщин и продолжающихся рейдов против оппозиционных групп. Отдельно были упомянуты 100 граждан, арестованных без проведения судебного разбирательства и не имеющих возможности встретиться с адвокатом.

И ООН, и США ранее обращались с подобными призывами, угрожая дальнейшими «последствиями» для страны в случае бездействия властей Судана.