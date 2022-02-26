Красносулинский район, Ростовская область, 26 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Ростовской области сутки идут спасательные работы на шахте «Обуховская» в Красносулинском районе. За завалом остаются трое горняков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 февраля.

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«С рабочими поддерживается связь по проводному телефону два раза в час. Температура в шахте +26 градусов. Угрозы жизни нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по-прежнему идут работы по уборке на шахте обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Заблокированным горнякам по вентиляционной шахте передают еду и воду.