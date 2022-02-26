Киншаса, , 08:27 — REGNUM В столице Демократической Республики Конго (ДРК) проходит десятый саммит семи глав африканских государств, в ходе которого лидеры стран проводят оценку реализации соглашения от 2013 года. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

В Африке Feed My Starving Children (FMSC)

На встрече присутствовали президенты ДРК, ЮАР, Уганды, Анголы, Республики Конго, Бурунди и ЦАР. Ожидается, что участники саммита рассмотрят вопрос материально-технической поддержки, которую получают вооруженные группировки, действующие в регионе, а также изучат совместные операции, начатые ДРК и Угандой, против «Союзных демократических сил» (ADF), одной из самых известных группировок боевиков в Центральной и Восточной Африке. Военная операция, инициация которой стала историческим событием, была организована в пограничной зоне в конце ноября прошлого года. Причиной ее начала послужила череда массовых убийств в восточной части ДРК и угандийской столице городе Кампала.

Участники саммита также планируют поздравить Руанду, Уганду и Бурунди в связи с улучшением отношений между ними после длительного периода напряженности.

Соглашение от 2013 года было подписано 11 странами, в том числе Кенией, Южным Суданом, Танзанией и Замбией для укрепления мира на востоке ДРК и районе Великих озер. Договор стал результатом смерти миллионов людей от насилия, болезней и голода во время войн, развернувшихся на территории ДРК в 1996—1997 гг. и 1998−2003 гг. Конфликт затронул все страны Восточной и Центральной Африки.

Следующий саммит состоится в 2023 году в Бурунди.