Вашингтон, 26 февраля 2022, 07:54 — REGNUM Соцсеть Facebook решила ввести запрет на своей платформе на рекламу и монетизацию российских государственных СМИ, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
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«Запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе», — передает его слова РИА Новости.
Он отметил, что соцсеть «внимательно следит за ситуацией на Украине» и продолжает помечать государственные СМИ России.
С 25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов российских СМИ на площадке.
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