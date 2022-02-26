Уагадугу, 26 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Комиссия по организации смены власти в Буркина-Фасо предложила 30-месячный переходный период, после которого последует возвращение страны к конституционному строю. По прошествии 30 месяцев в Буркина-Фасо будут проведены всеобщие выборы. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

Доклад, проект хартии и повестка дня Комиссии были представлены ее председателем Мариамом Уаттарой на рассмотрение главе военной хунты, пришедшей к власти в западноафриканском государстве месяц назад в результате государственного переворота.

Содержание документов не было обнародовано, однако известно, что они должны быть представлены военной власти и т.н. «активным силам» страны, т. е. партиям, профсоюзам и организациям гражданского общества, от которых ожидается одобрение внесенного предложения. Комиссия также сообщила, что в течение 30 месяцев будет создано переходное правительство в составе до 20 министров и переходного парламента, в который войдет 51 депутат.

Комиссия была создана по инициативе действующего главы страны подполковника Поль-Анри Сандаого Дамиба. В нее вошли 15 членов, среди которых юристы, социологи, экономисты и чиновники.

41-летний Дамиба пришел к власти 24 января в Уагадугу после двухдневных мятежей в нескольких казармах страны. Военные под его руководством свергли президента Рока Марка Кристиана Каборе, обвиненный в неспособности обеспечить защиту от джихадистских группировок, нападения которых продолжаются в Буркина-Фасо уже на протяжении почти семи лет и привели к гибели около 2000 человек.

28 января Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приостановило членство Буркина-Фасо в организации из-за госпереворота, потребовав от хунты установить «разумные сроки, необходимые для возвращения к конституционному порядку».