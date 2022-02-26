Найроби, 26 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. 28 февраля в Кении пройдет пятая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде. Основной темой встречи станет борьба с загрязнением экологии пластиковыми отходами. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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Сессия пройдет с 28 февраля по 2 марта. В рамках заседания участникам настоятельно было рекомендовано согласовать положения договора о сокращении пластиковых отходов. Известно, что в настоящее время перерабатывается менее 10% пластикового мусора, причем большая его часть выбрасывается в океаны.

В этом месяце Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал доклад в преддверии сессии Ассамблеи ООН, согласно которому самая высокая концентрация пластика была обнаружена в Средиземном море. Каждый год сюда попадет до 229 тыс. тонн пластика

Как сообщается, в Кении ведет деятельность компания Ocean Sole, которая перерабатывает выброшенные шлепанцы и другой пластиковый мусор, найденный на пляжах и в водоемах, изготавливая из них красочные скульптуры и детские игрушки. По словам ее представителей, ежегодно производится от 750 тыс. до одного шлепанцев. Организация также создала около 100 рабочих мест для кенийцев, оказав небольшую помощь экономике страны.