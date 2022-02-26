Москва, , 07:49 — REGNUM Роскомнадзор сообщил о начале замедления трафика Facebook с 25 февраля в России в соответствии с решением Генпрокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

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«В соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении соцсети Facebook, начиная с 25 февраля, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Требования снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину были проигнорированы.