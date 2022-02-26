Яунде, , 09:47 — REGNUM В Камеруне состоялся первый в истории съезд клоунов в Африке. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Клоун

Во Французском институте культуры Дуалы собрались все местные жители, чтобы посмотреть на комиков, клоунов, жонглеров и других артистов. Уильям Нонг является одним из инициаторов съезда. Проведя 15 лет за границей, он решил вернуться на родину.

«Теперь, после того, как я посмотрел на свой континент со стороны, я решил продвигать профессию клоуна в Африке, а точнее, в моей родной стране Камеруне. На сегодняшний день существует две проблемы: одна связана с временными рамками, другая — с финансированием. Также есть проблема с обучением новых артистов. Это объясняет, почему в наши дни многие не знают о том, кто такие клоуны. В прошлом люди знали о том, что такое скоморошество и иной деятельности шутов, но впоследствии эта профессия исчезла», — отмечает Нонг.

Для того, чтобы возродить это искусство, африканские клоуны пытаются привить любовь к нему среди молодежи. Во многих городах нет цирков, поэтому скоморохи работают в школах, проводя короткие занятия. В конце учебного года дети подготавливают выступления и показывают своим родителям все, чему они научились.