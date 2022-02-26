Москва, 16 марта, 2006, 19:21 — ИА Регнум. Фракция "Единой России" в Госдуме создала рабочую группу по подготовке предложений по разрешению кризисной ситуации с ростом тарифов в сфере ЖКХ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, группу возглавил председатель комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум, в ней принимает участие директор Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков.
Сегодня 16 марта на заседании фракции, на которое были приглашены министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, министр регионального развития Владимир Яковлев и директор ФСТ, но вместо министров пришли заместитель Христенко Андрей Реус и заместитель Яковлева Виталий Шипов, депутаты отчитывали правительство за слишком медлительную работу, из-за которой население сталкивается с неконтролируемым ростом коммунальных тарифов при отсутствии повышения качества услуг. Было отмечено, что правительство не подготовило и не утвердило такие постановления, как порядок осуществления госконтроля за соблюдением предельных индексов изменения платы граждан (за жилое помещение и коммунальные услуги), порядок установления нормативов потребления услуг, основы ценообразования и правила регулирования тарифов организаций ЖКХ и много других.
Как сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Владимир Катренко, Виталий Шипов из Минрегиона пообещал внести ряд постановлений к 1 апреля. "На самом деле ответственность лежит не только на Минрегионе, но и на Минпромэнерго. Мы не намерены уходить от решения этих вопросов. Мы подготовим новое обращение к премьер-министру Фрадкову и в более жесткой форме выскажем свое неудовольствие", - сказал Катренко, напомнив, что Дума уже предупреждала правительство 2 раза в прошлом году (Госдума принимала соответствующие обращения к Фрадкову 27 мая и 14 октября - ИА REGNUM) о возможности высокого социального напряжения по поводу цен на ЖКУ.
Как стало известно ИА REGNUM, директор ФСТ представил депутатам методику расчета цен на ЖКУ. Стоит отметить, что единой методики в России не принято, и муниципалитеты имеют свои, иногда противоположные подходы, по расчету тарифов.
По словам зампредседателя комитета по обороне Алексея Сигуткина, депутаты подняли вопрос о том, что муниципалитеты назначают тарифы исходя из расчетов, которые им представляют и в соответствии со своим бюджетом. "Причина не в том, что федеральный центр такой добрый, устанавливает 20% предельные индексы роста тарифов, а муниципалитеты - негодяи, которые только повышают тарифы. Если мы ограничили тарифы, и убедились, что у субъектов нет денег, значит, мы должны помочь им", - сказал он корреспонденту ИА REGNUM. Он сообщил, что на совещании прозвучали немало конкретных предложений, в частности, создание госпрограммы по установке измерительных приборов воды, тепла, так как сегодня этот учет повсеместно не ведется и гражданин не может доказать в суде, что те расчеты которые ему представляют, не соответствуют действительности. В своем докладе Новиков сказал, что все регионы укладываются в изменениях тарифов в 20%. Сигуткин спросил его, как тогда можно объяснить, что в Псковской области в Пскове рост тарифов на коммунальные услуги уже составил 27%, в Великих Луках - более 40%, а в Печорах - превысил 70%. Никаких данных по области у главы ФСТ не оказалось, и он не смог ответить на этот вопрос. Но больше всего депутаты были недовольны Виталием Шиповым, который, по мнению, Алексея Сигуткина, "ничего конкретно не сказал, и кроме как словоблудием, его выступления назвать нельзя". "Депутаты фракции пригласили членов правительства, чтобы получить ответы на вопросы: правительство понимает ситуацию? И что оно намерено делать, чтобы снизить напряжение в обществе? Мы поняли, что правительство в лице Минрегиона ситуацию не понимает и не осознает ее остроту. Каких-либо конкретных мер не предлагается", - подчеркнул он.