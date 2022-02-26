Москва, 16 марта, 2006, 19:21 — ИА Регнум. Фракция "Единой России" в Госдуме создала рабочую группу по подготовке предложений по разрешению кризисной ситуации с ростом тарифов в сфере ЖКХ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, группу возглавил председатель комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум , в ней принимает участие директор Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков .

Сегодня 16 марта на заседании фракции, на которое были приглашены министр промышленности и энергетики Виктор Христенко , министр регионального развития Владимир Яковлев и директор ФСТ, но вместо министров пришли заместитель Христенко Андрей Реус и заместитель Яковлева Виталий Шипов , депутаты отчитывали правительство за слишком медлительную работу, из-за которой население сталкивается с неконтролируемым ростом коммунальных тарифов при отсутствии повышения качества услуг. Было отмечено, что правительство не подготовило и не утвердило такие постановления, как порядок осуществления госконтроля за соблюдением предельных индексов изменения платы граждан (за жилое помещение и коммунальные услуги), порядок установления нормативов потребления услуг, основы ценообразования и правила регулирования тарифов организаций ЖКХ и много других.

Как сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Владимир Катренко , Виталий Шипов из Минрегиона пообещал внести ряд постановлений к 1 апреля. "На самом деле ответственность лежит не только на Минрегионе, но и на Минпромэнерго. Мы не намерены уходить от решения этих вопросов. Мы подготовим новое обращение к премьер-министру Фрадкову и в более жесткой форме выскажем свое неудовольствие", - сказал Катренко, напомнив, что Дума уже предупреждала правительство 2 раза в прошлом году (Госдума принимала соответствующие обращения к Фрадкову 27 мая и 14 октября - ИА REGNUM) о возможности высокого социального напряжения по поводу цен на ЖКУ.

Как стало известно ИА REGNUM, директор ФСТ представил депутатам методику расчета цен на ЖКУ. Стоит отметить, что единой методики в России не принято, и муниципалитеты имеют свои, иногда противоположные подходы, по расчету тарифов.