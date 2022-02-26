Маноно, 26 февраля 2022, 08:46 — REGNUM Австралийская компания AVZ Minerals обнаружила огромные запасы лития в карьере Маноно, расположенном на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). В настоящее время представители фирмы ожидают получения лицензии на разработку места залежей горной породы. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Литий
Литий
Dnn87

Проект подарил надежду местному населению обеспечить себе средства к существованию. Многие жители города Маноно зарабатывают на жизнь, работая на старых касситеритовых шахтах. Касситерит — так называется минерал, который используется для получения олова. Однако он приносит совсем немного дохода для конголезцев.

Пять лет назад AVZ Minerals получила разрешение от властей ДРК на разведку полезных ископаемых и обнаружила огромные залежи лития в регионе. Затем австралийская компания объединилась с конголезской фирмой Cominière для продвижения своего проекта.

«Мы получили лицензию и создали совместное предприятие в начале 2017 года. Нам удалось прорыть 30 тыс. метров с помощью алмазного колонкового бурения, а также бурения методом обратной циркуляции», — отметил глава AVZ Найджел Фергюсон, добавив, что обнаруженные запасы оцениваются в 400 млн тонн лития. По его словам, это, возможно, самые крупные залежи этого природного ресурса в мире.

В случае успеха проекта в Маноно ДРК сможет стать серьезным конкурентом для таких стран-производителей лития, как Китай, Аргентина и Чили. На строительство завода в ДРК будет выделено около 600 млн долл. Впоследствии предприятие будет производить до 700 тыс. тонн лития в год.