Конго, 26 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Австралийская компания AVZ Minerals обнаружила огромные запасы лития в карьере Маноно, расположенном на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). В настоящее время представители фирмы ожидают получения лицензии на разработку места залежей горной породы. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Dnn87 Литий

Проект подарил надежду местному населению обеспечить себе средства к существованию. Многие жители города Маноно зарабатывают на жизнь, работая на старых касситеритовых шахтах. Касситерит — так называется минерал, который используется для получения олова. Однако он приносит совсем немного дохода для конголезцев.

Пять лет назад AVZ Minerals получила разрешение от властей ДРК на разведку полезных ископаемых и обнаружила огромные залежи лития в регионе. Затем австралийская компания объединилась с конголезской фирмой Cominière для продвижения своего проекта.

«Мы получили лицензию и создали совместное предприятие в начале 2017 года. Нам удалось прорыть 30 тыс. метров с помощью алмазного колонкового бурения, а также бурения методом обратной циркуляции», — отметил глава AVZ Найджел Фергюсон, добавив, что обнаруженные запасы оцениваются в 400 млн тонн лития. По его словам, это, возможно, самые крупные залежи этого природного ресурса в мире.

В случае успеха проекта в Маноно ДРК сможет стать серьезным конкурентом для таких стран-производителей лития, как Китай, Аргентина и Чили. На строительство завода в ДРК будет выделено около 600 млн долл. Впоследствии предприятие будет производить до 700 тыс. тонн лития в год.