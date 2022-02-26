Москва, 26 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Большинство российских операторов мобильной связи подключили опцию «Доступный интернет», предоставляющую бесплатный доступ к порталу «Госуслуги» и социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

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Ранее указанные платформы были внесены в список социально значимых сайтов специальной правительственной комиссией. Активация функции «Доступный интернет» осуществляется в приложении мобильного оператора. Для активации требуется авторизация через портал «Госуслуги».

Отмечается, что при активации этой функции пользователи не смогут получить доступ к порталам, не внесённым в список социально значимых ресурсов. Функция активируется на 24 часа, после чего её можно продлить. В настоящее время поддержку опции «Доступный интернет» реализовали мобильные операторы «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО.

«Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети интернет, подключат эту услугу», — отметили в Минцифры.

Работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам началась в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Дополнение к закону «О связи», согласно которому услуги доступа к социально значимым сайтам должны предоставляться даже при нулевом балансе, было принято в июле 2021 года.