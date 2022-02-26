Найроби, , 07:50 — REGNUM ФИФА объявила о приостановке членства Зимбабве и Кении из-за вмешательства правительств стран в футбольную деятельность. Это означает, что оба восточноафриканских государства больше не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе Marcello Casal Jr

Ранее министерство спорта Кении распустило Федерацию футбола Кении (FKF), поскольку ее члены были обвинены в незаконном присвоении средств, после чего были сформирован попечительский комитет. Деятельность Федерации футбола Зимбабве (Zifa) также была приостановлена Комиссией по вопросам спорта и отдыха страны (SRC). Причиной вмешательства SRC стали обвинения членов Zifa в сексуальных домогательствах к женщинам-судьям со стороны технического персонала и мошенничестве.

«Они знают, что нужно сделать, чтобы приостановление членства было отменено», — подчеркнул Джанни Инфантино, президент ФИФА.

ФИФА требует от государственных структур Кении и Зимбабве вернуть возможность местным футбольным федерациям контролировать деятельность в этом виде спорта. Первоначально были даны сроки выполнения данного предписания, однако оба государства не выполнили его вовремя.

«Похоже, что из-за ограничений, наложенных уставами организации, ФИФА защищает отдельных настоящих сексуальных маньяков, мошенников и коррумпированных руководителей, управляющих футбольной администрацией в Зимбабве», — заявил представитель SRC.

При этом он добавил, что с тех пор, как до сведения ФИФА было доведено о происходящем в африканском футболе, никто не стал проводить каких-либо расследований в отношении виновных.

В прошлом месяце проблемы в кенийском футболе привели к тому, что женская национальная сборная была снята с участие в отборочном турнире Кубка африканских наций.