Бисау, 26 февраля 2022, 07:59 — REGNUM Семь подозреваемых предстали перед судом в столице Гвинеи-Бисау по делу о конфискации наркотиков весом 980 кг. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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«В ноябре прошлого года полиция изъяла 980 кг, но затем 975 кг будто растворились в воздухе. Предполагается, что сотрудники органов безопасности изъяли весь исчезнувший наркотик», — заявил глава уголовной полиции Домингос Монтейру. Сотрудники полиции, замешанные в деле, были.

Как сообщается, всего было выявлено девять правонарушителей, обвиненных в хранении наркотиков, но только семь из них присутствовали на судебном процессе. Судьба двух других подозреваемых не известна.

Нестабильность и нищета, процветающие в бывшей португальской колонии, являются стимулирующим фактором для деятельности наркоторговцев, которые, к тому же, имеют патронаж со стороны военных страны. В сентябре 2019 года на севере западноафриканской страны было изъято рекордное количество наркотиков — около двух тонн. Были арестованы двенадцать человек: трое колумбийцев, один мексиканец, один малиец и семь граждан Гвинеи-Бисау.