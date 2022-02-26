Токио, , 07:39 — REGNUM Переговоры по увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на фоне ситуации на Украине ведут власти Японии и ЕС, 26 февраля сообщает агентство Kyodo.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет об объемах сырья, которые не учтены в заключенных ранее соглашениях. Отмечается, что Япония планирует ответить положительно на поступивший запрос, если не будет испытывать дефицита в голубом топливе на внутреннем рынке и у японских предприятий останутся излишки.

По этом Kyodo не уточняет обсуждаемые условия поставок, включая их объемы и сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова в комментарии РИА Новости заявила, что стоимость природного газа в Европе превысить исторический максимум на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса.

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