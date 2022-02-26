Тегеран, 26 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 25 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим словацким коллегой Иваном Коркоком объявил о готовности Тегерана расширять сотрудничество с Братиславой во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Проконсультировавшись с некоторыми министрами иностранных дел соседних с Украиной стран, Амирабдоллахиан поговорил с Коркоком о положении иранцев, проживающих на Украине, а также о двусторонних отношениях и международных проблемах.

Ссылаясь на хорошие отношения между двумя странами, он отметил: «Мы готовы расширять сотрудничество между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес».

Амирабдоллахиан выразил надежду, что кризис на Украине будет разрешен политическим и мирным путем.

Министр иностранных дел Словакии, со своей стороны, выразил удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами на различных уровнях и объявил о проведении в ближайшем будущем заседания совместной экономической комиссии между двумя странами, что приветствовалось иранским коллегой.