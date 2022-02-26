Брюссель, , 07:37 — REGNUM Евросоюз принял новый, ужесточенный пакет санкций против России, также расширил финансовые ограничения. Перечень принятых санкционных мер опубликовал Официальный журнал Европейского союза.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, ЕС включил в персональные санкционные списки президента России Владимира Путина, главу российского правительства Михаила Мишустина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Всего в этот список попали около 100 граждан России и Белорусии.

Евросоюз ввел запрет на поставку товаров для авиации и космической промышленности, а также на экспорт продукции двойного назначения. Под европейские санкции попали 60 ведущих корпораций, связанных с военно-промышленным комплексом. Среди них — «Концерн Калашников», «Ростех», РЖД, КамАЗ, «Сухой», «МиГ» и другие. Кроме того, ограничения ввели и против российских ведомств — Министерства обороны, Службы внешней разведки, Рособоронэкспорта и управления делами президента России.

В финансовой сфере Евросоюз ввел ограничения против Альфа-банка, банков «Россия» и «Открытие», а также Промсвязьбанка. Физическим и юридическим лицам России теперь запрещено хранить в банках ЕС суммы более 100 тыс. евро. Также ограничивается и продажа европейских ценных бумаг для российских граждан. Кроме того, санкции ограничили доступ к рынку капитала Евросоюза для правительства России, Центробанка и ряда финансовых учреждений.