Мапуту, , 07:39 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала расследование в отношении чиновников Мозамбика, которые обвиняются в злоупотреблении власти. Утверждается, что лидеры Мозамбика занимались половым сношением с местными жителями в обмен на продовольственную помощь, предоставленную стране. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Жители Мозамбика (сс) David Stanley

Глава ВПП в мозамбикскойпровинции Кабу-Дельгаду Маурицио Бортее провел встречу с местными должностными лицами по поводу сложившейся ситуации. Получатели продовольственной помощи на севере Мозамбика сообщили ООН, что общественные лидеры, участвующие в распределении гуманитарной помощи, требовали заняться с ними половым актом в обмен на продовольствие.

«Граждане выразили нам свою обеспокоенность злоупотреблениями властью со стороны лидеров общин. Иными словами, они обменивают еду на секс», — отметил Бортее. ВПП выразила «абсолютную нетерпимость» к подобным действиям, добавил он.

С 2017 года Кабо-Дельгадо является эпицентром нападения джихадистских группировок, которые стали причиной бегства из Мозамбика тысячи людей. В ходе последних рейдов боевиков, произошедших в апреле 2021 года, пострадали около 50 тыс. человек, что побудило ВПП и другие гуманитарные учреждения оказать поддержку восточноафриканскому государству.