ВПП: Чиновники в Мозамбике требуют от граждан секса в обмен на еду
Мапуту, 26 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Всемирнаяпродовольственная программа(ВПП) начала расследованиев отношении чиновников Мозамбика, которые обвиняются в злоупотреблении власти. Утверждается, что лидеры Мозамбика занимались половым сношением сместными жителямив обмен на продовольственную помощь, предоставленную стране. Об этом пишет новостное агентствоVOA Swahili.
Глава ВПП вмозамбикскойпровинцииКабу-Дельгаду Маурицио Бортее провел встречу с местными должностными лицами по поводу сложившейся ситуации. Получатели продовольственной помощи на севере Мозамбика сообщили ООН, что общественные лидеры, участвующие в распределении гуманитарной помощи, требовали заняться с ними половым актом в обмен на продовольствие.
«Граждане выразили нам свою обеспокоенность злоупотреблениями властью со стороны лидеров общин. Иными словами, они обменивают еду на секс», — отметил Бортее. ВПП выразила «абсолютную нетерпимость» к подобным действиям, добавил он.
С 2017 года Кабо-Дельгадоявляется эпицентром нападенияджихадистскихгруппировок, которые стали причиной бегства из Мозамбикатысячи людей. В ходе последних рейдов боевиков, произошедших в апреле 2021 года, пострадали около 50 тыс. человек, что побудило ВПП и другие гуманитарные учреждения оказать поддержкувосточноафриканскому государству.