Мапуту, 26 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Всемирнаяпродовольственная программа(ВПП) начала расследованиев отношении чиновников Мозамбика, которые обвиняются в злоупотреблении власти. Утверждается, что лидеры Мозамбика занимались половым сношением сместными жителямив обмен на продовольственную помощь, предоставленную стране. Об этом пишет новостное агентствоVOA Swahili.

(сс) David Stanley Жители Мозамбика

Глава ВПП вмозамбикскойпровинцииКабу-Дельгаду Маурицио Бортее провел встречу с местными должностными лицами по поводу сложившейся ситуации. Получатели продовольственной помощи на севере Мозамбика сообщили ООН, что общественные лидеры, участвующие в распределении гуманитарной помощи, требовали заняться с ними половым актом в обмен на продовольствие.

«Граждане выразили нам свою обеспокоенность злоупотреблениями властью со стороны лидеров общин. Иными словами, они обменивают еду на секс», — отметил Бортее. ВПП выразила «абсолютную нетерпимость» к подобным действиям, добавил он.

С 2017 года Кабо-Дельгадоявляется эпицентром нападенияджихадистскихгруппировок, которые стали причиной бегства из Мозамбикатысячи людей. В ходе последних рейдов боевиков, произошедших в апреле 2021 года, пострадали около 50 тыс. человек, что побудило ВПП и другие гуманитарные учреждения оказать поддержкувосточноафриканскому государству.