Вашингтон, 26 февраля 2022, 07:33 — REGNUM Санкции против президента России Владимира Путина стали «беспрецедентной ценой» за военную операцию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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«США устанавливают беспрецедентную цену», — отмеается в заявлении Блинкена.
Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, членов Совбеза.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, санкции западных стран в отношении Путина и Лаврова являются примером бессилия.
«Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел — это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия (стран Запада — прим.)», — заявила она в эфире Первого канала.