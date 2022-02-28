Москва, , 16:06 — REGNUM После значительного охлаждения в последние годы отношений с Арменией Россия решила усилить своё влияние в Азербайджане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Сергей Лавров и Ильхам Алиев Ru.president.az

«Усиления Азербайджана в регионе бояться не стоит. Потому что, несмотря на большое влияние Турции с одной стороны, а с другой стороны, на шиитское население Азербайджана влияет ещё и Иран, при Ильхаме Алиеве Азербайджан всё-таки остаётся в орбите влияния России. И, возможно, Россия, вооружая Азербайджан, инвестируя туда, усиливает именно своё присутствие в Закавказье, понимая, что Армению мы, скорее всего, теряем. Поэтому делаем некую такую рокировку, ставим на Азербайджан, потому что пока не известно, как договариваться с армянским правительством, оно пока что нас не слушает, оно нас не понимает. Я думаю, что в МИДе просто решили заменить Армению на каком-то этапе на Азербайджан. Пока что в Баку понимают, что к чему, и они тоже с этим согласны», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии